İş dünyası Barış Pınarı için kenetlendi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na iş dünyasının desteği çığ gibi büyüyor. Yurdun her bölgesinde iş dünyası örgütleri arka arkaya Mehmetciğin verdiği kahramanca mücadeleye desteğini açıklıyor. İş dünyası temsilcileri yaptıkları çağrıda "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür" mesajı verdi.







ASKERİMİZİN YANINDAYIZ

İş dünyasının en büyük örgütleri olan İstanbul Ticaret Oda'sı, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısında, Barış Pınarı Harekâtı'na desteklediklerini açıkladı.

İş dünyasından Barış Pınarına destek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin iş dünyasındaki bütün paydaşları olarak, işvereni, çalışanı, esnafı olarak, dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır" dedi. Avdagiç, bu açıklamayı 81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte yaparak Türkiye ve dünya kamuoyuna seslendiklerini söyledi.

5 maddede "Barış Pınarı" operasyonu

İHRACATÇILARDAN LOBİ ATAĞI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek olmak ve moral vermek amacıyla Şanlıurfa'ya ve harekâtın başladığı bölgeye sınırı olan Akçakale'ye gitti. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi anlatarak, yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesine kararlılıkla engel olacağız" dedi. Türkiye'nin bölgenin güvenliğinin teminatı olduğunu anlatan Gülle, ihracatçıların 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu belirtti. TİM Başkanı, Türkiye'nin, Suriye'deki krizin başından beri 3.5 milyon mülteciye kucak açtığını, insanlara, barınak, yemek, istihdam sağladığını, eğitim ve sağlık hizmetlerini seferber ettiğini anlattı.



TRAKYA'DAN ORDUYA ANLAMLI MESAJ

Trakya'daki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Barış Pınarı Harekâtı'na destek açıklamasında bulundu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Emre Alp, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum örgütleri adına yaptığı ortak açıklamada, Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere, Türk milleti ve iş dünyasının bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini söyledi. Türkiye'nin, geleceği için daha çok çalışarak daha çok üreteceğini belirten Alp, "Gün, sessiz kalma değil bir ve beraber olarak ses verme günüdür" diye konuştu.



İÇ ANADOLU MEHMETÇİK'İN YANINDA

Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ile Kırşehir'de oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Borsası'nın yanı sıra çok sayıda STK ve odanın katılımıyla, KAYSO'da basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, büyük bir destekle sınırımızda yürütülen harekâtın arkasında olduklarını belirtti.

"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez"

KARADENİZ'DEN HAREKÂTA DESTEK YAĞDI

Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Giresun'da oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na destek açıklamasında bulundu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri adına yaptığı açıklamada, devletin hârekat kararının arkasında olduklarını söyledi. Şahin, "Amaç, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir" dedi.



ADANALI İŞADAMINDAN HAREKÂTA ASKER SELAMI

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki meslek örgütleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Barış Pınarı Harekâtı'nı desteklediklerini belirtti. ÇÖZÜM-DER Başkanı Ercan Ezgin, "Harekâtı Kürtlere karşı yürütülen değil, Kürtlere 40 yıldır Türkiye tarihinde görülmemiş acıları ve zulümleri yaşatan terör yapılanmasının son bulması amacıyla yapılan operasyon olarak değerlendiriyorum" dedi. Siirt Birlik Platformu Başkanı Bayram Bülbül ise "Harekat ile Ortadoğu terör belasından kurtulacaktır" dedi.