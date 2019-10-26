Türkiye’ye borda çağ atlatacak adım

Dünyanın en büyük bor karbür üretim tesislerinden birine Türkiye ev sahipliği yapacak. Küresel üretimin yüzde 6-8'lik kısmını üretecek olan Balıkesir Bor Karbür Tesisleri'nin temeli dün atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünün Türkiye'de olduğunu hatırlatarak, "Madenlerde katma değerli uç ürün üretimine büyük önem veriyoruz" dedi.







YENİ SAVUNMA SANAYİSİ

Bugün savunma sanayinde yaşanan teknolojik dönüşümün daha iyi anlaşıldığını da belirten Bakan Dönmez, "Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaştı. Önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Enerjiyi de teknolojide Türkiye'nin yeni savunma sanayisi yapmak istiyoruz. Türkiye'nin önünü açan tüm projelere vizyoner liderliği ile destek sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığı döneminde bu projenin gerçekleşmesi yönündeki ilk adımları atan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez açıkladı! Yenilenebilir enerjiye dev yatırım

İLK ÜRETİM 2021'DE

Çin merkezli China Machinery Engineering Corporation (CMEC) firmasının inşa edeceği fabrika 70 milyon dolara mal olacak. Tesisin 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanırken, 250 kişiyi de istihdam edecek.



TONU 200 DOLARDAN 30 BİN $'A GELDİ

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Bugün dünyada 4 milyon ton borun 2.4 milyon tonunu yani yüzde 59'unu Eti Maden satıyor. 20 yıl önce satışlarımızın yüzde 97'si hammadde şeklindeydi. Tonunu 200 dolar civarında satıyorduk. Şu anda yüzde 97'sini rafine şeklinde satıyoruz. Şu anda 500-600 dolar civarında bir satış fiyat ortalamamız var. Bundan sonraki süreçte bor karbür tozları 25 - 30 bin dolarlık bir rakama ulaşılabilecek" dedi.



STRATEJİMİZİN İLK ADIMI ATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıklarından olan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. Haziran 2018'de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, başta savunma sanayi olmak üzere stratejik sektörlerimiz desteklenecek" dedi.