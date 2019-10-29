Tatile zam yok

BUGÜN NELER OLDU

2019 sezonunda euro kuru "8-10 TL olacak" bahanesiyle fiyatlarını ikiye katlayan oteller, kur 6.5 TL'de kalınca 2020 sezonuna zamsız girme kararı aldı. Kur bahanesiyle yaşanan yüksek fiyat artışları ve yurtiçi için düşürülen kapasiteler nedeniyle iç pazarda daralma yaşandığını belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki yıl iç pazarda ciddi bir canlanma bekliyor.Bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'nda konuşan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, tatilcilere müjdeli haberi verdi: "2019 için oteller, euro kurunu 8-10 TL'den hesaplayarak kontrat yaptıkları için fiyatlar bir anda katlandı. Ancak kur 6.5 TL ortalamasında kaldığı için bu yıl otellerin fiyat artış talebini kabul etmedik. Artış isteyen otelleri de ikna ettik. Geçen yılın fiyatlarından devam edeceğiz." Otellerin yerli turiste ayırdığı payı yüzde 15'lere kadar düşürdüğünü hatırlatan Vardar, "Yurtdışından Türkiye'ye gelen talep iki kat artmasına rağmen önümüzdeki sezon yerliye ayrılan pay yüzde 25'e kadar çıkabilir" diye konuştu. Yerli turiste fiyat avantajı sağlamak amacıyla erken rezervasyon kampanyasını iki hafta öne çektiklerini anlatan Vardar, şöyle devam etti: "Kasım ortasında çıktığımız kampanyamızı, bu yıl iki hafta öne alarak ekim sonuna çektik. Bazı oteller, erken rezervasyonda geçen yıl yüzde 20 olan indirimlerini bu yıl 30'lara kadar çıkardı. 2020 iç pazar için kayıp bir yıl olmayacak."İç pazarda kişi sayısında yüzde 30-40 arasında daralma olduğunu anlatan Mete Vardar, "Paket turlarla seyahat eden kişi sayısı 5 milyondan bu yıl 3.5 milyona kadar geriledi" dedi.Son dönemlerde turizm sektörüne gelen vergiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vardar, "Tanıtım fonu için turizm şirketlerinin ödediği pay tüketiciye yansıtılmayacak" şeklinde konuştu. Vardar, konaklama vergisiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Tasarı Meclis'ten geçse de oteller bunu fiyatlarına yansıtamaz. Çünkü bütün kontratlar yapıldı. Bir sonraki yıl oteller vergiyi fiyatlarına yansıtır."Bu yıl iç pazarda ciroda yüzde 40 büyüme hedeflediğini anlatan Vardar, şu bilgileri verdi: "Bu hedefi yakalayamadık, yılı yüzde 20 ile kapattık. Kişi sayısında ise yüzde 11 düşüş oldu. Yurtdışı, cruise, iç pazar, kültür turları dahil edildiğinde toplamda ciroda yüzde 28, kişi sayısında ise yüzde 13 büyüme yakaladık. 2020'de kişi sayısında yüzde 14, ciroda yüzde 30 artış bekliyoruz." Geçen yıl tanıtım için 39 milyon lira harcadıklarını söyleyen Vardar, bu bütçenin 13 milyonunu ise kültür turlarına ayırdıklarını belirtti. Vardar, yurdun dört bir yanında yaptıkları çekimlerle ülke tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.