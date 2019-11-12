Çılgınca alışveriş yaptık

Özel günler için yaptıkları kampanya ve indirimlerle tüketiciyi sanal alışverişe çeken e-ticaret siteleri bayram yapıyor. Tüm dünyada kutlanan 11.11 Bekarlar Günü etkinliği nedeniyle e-ticaret siteleri yüzde 80'e varan indirimleri devreye aldı. Alışveriş çılgınlığı, e-ticaret sitelerini kilitledi. 11.11 çılgınlığının toplam 2 milyar liralık ciro getirmesi bekleniyor.



OTOMOBİLLER TÜKENDİ

11.11 Bekarlar Günü etkinliği nedeniyle e-ticaret siteleri otomobil dahi sattı. Bu güne özel yüzde 30 indirme giren kısıtlı sayıda Tiguan, Passat, Polo, Golf marka otomobiller tükendi. 235 bin liralık bir otomobili yüzde 30 indirimle almak isteyen tüketiciler "Tükendi. Satış sona erdi" uyarısıyla karşılaştı. Sitelerdeki pek çok ürün grubunda da stokların büyük bir bölümü gece yarısı itibarıyla tükendi.



ÜÇ ETKİNLİK 5 MİLYAR

TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, bu indirim dönemlerinde e-ticaret şirketlerinin günlük satış ortalamalarının 10 katı satış yaptığını belirtirken, 29 Kasım'da gerçekleşecek Black Friday'de de 2 milyar liralık satış beklediklerini belirtti. Aralık'ta da Siber Pazartesi olarak bilinen alışveriş etkinliği yapılacak. Böylece, 11.11 Bekarlar Günü, Black Friday ve Siber Pazartesi'nin cirosu 5 milyarı bulacak.

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ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÇÖKTÜ

Kasımın ilk alışveriş etkinliği 11.11 için 2-3 gün öncesinden indirim ve kampanyalara başlayan büyük e-ticaret siteleri, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü. Tüketici sitelere şikâyet yağdırınca bazı siteler bu indirimi kaldıracak altyapıya sahip olmadığı gerekçesiyle Twitter'da trend topic (en çok konuşulan) oldu. Site yetkilileri mağduriyet yaşayan tüketiciler için kampanya ve indirimleri bir gün daha uzatırken tüketiciler en çok, sepete yansımayan indirimler ya da bindirim-indirim taktiğiyle fiyatların indirim yapılmış gibi satışa sunulmasından şikâyet etti.



1 SAATTE 12 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Çin'in başlattığı alışveriş festivali 11.11'de (Bekarlar Günü) tüm dünyada alışveriş çılgınlığına dönüşmüş durumda. Gece yarısı başlayan etkinlikte Çin merkezli alışveriş sitesi Alibaba üzerinden ilk bir saatte 12 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. Sitenin 1 dakika 8 saniyede yaptığı ciro ise 1 milyar doları buldu. Satışların 16.3 milyar dolara ulaşması ise 90 dakika içinde gerçekleşti. 11.11 Bekarlar Günü etkinliğine dünyanın sayılı markaları da katıldı.



10 DAKİKADA 200 BİN TV

Bu yılki 11.11 Alışveriş Festivali'nde TV üreticisi Xiaomi, 10 dakikada 200 bin TV sattı. Geçen yıl 31 milyar dolarlık satış yapan Alibaba'nın bu yılki beklentisi ise 40 milyar dolar. 11.11 etkinliği geçen yıl 6.2 milyar dolar hasılatın elde edildiği Black Friday'i de katlamış durumda.