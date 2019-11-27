Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan KYK borçlarıyla ilgili flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarını ödeyemeyen milyonlarca öğrenciye müjdeli haber geldi. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında yasal işlem başlatılırken, Bakan Albayrak öğrencilerin kredi borçlarıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Albayrak, "Gençler için 2020 özelinde çalışma yapıyoruz" dedi. Albayrak'tan müjdeli bir haber de iktisadi idari bilimler fakültesi mezunlarına geldi. Bakan Albayrak, bu alandan mezun olan gençlerin gelir uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili ihtiyaçlar kapsamında çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması! Hedef yüzde 4,9

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, dördüncü çeyrekte beklentilerin ötesinde yüzde 4-5'lerde büyüyeceğini söyledi. Bakan Albayrak, kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın tarihinin en büyük Hazinecilik işlemlerinde elde edilen karını açıklayacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU

Yıl sonu faiz harcamasının da 100 milyar liranın altında kapatılacağını ifade eden Bakan Albayrak, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını değerlendirirken, "Gerek Doğu Akdeniz, gerek Karadeniz'de sismik datalar ile çok etkin bir saha çalışması var. Türkiye 2020'lerde çok güzel haberlere uyanacak" diye konuştu. Bakan Albayrak, elektrik ve doğalgaza yüzde 60'larda zam yapıldığı iddialarına yanıt verirken, "Hem elektrik hem de doğalgaza 2019 Kasım itibariyle geçen yılın aynı döneminden bugüne yüzde 19 artış var" dedi.