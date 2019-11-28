Ankara İstanbul arası mesafe yarım saat daha kısalacak

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "2020 yılında, Ankara-İstanbul hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız." dedi.

Bakan Turhan şu açıklamalarda bulundu;

Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor.

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz" dedi.

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