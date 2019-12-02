Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu bugün başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de yaşayan herkesin merakla beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Vatandaşların son dakika olarak takip ettiği asgari ücret araştırmaları hız kazanırken, tüm maaş kalemlerine etki edecek asgari ücret zammı 4 toplantı sonunda belirlenecek. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Hak-İş ve DİSK 2020 asgari ücret zammı ile ilgili ayrıca görüştü.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanırken, işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri de öne çıkmaya başladı. Türk-İş Başkanı Atalay yeni asgari ücret için 2 bin 578 TL rakamının göz önünde bulundurulmasını istedi. İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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