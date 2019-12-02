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haberi: maratonu bugün başlıyor! 2020 ne kadar olacak? İşte detaylar...

2020 zammı ile ilgili haberlerini bekleyen vatandaşlar için büyük gün geldi. 7 milyonu aşkın çalışanı direkt olarak etkileyecek görüşmelerinin birincisi bugün başlıyor. Aralık ayı boyunca devam edecek olan görüşmelerde işçi, işveren ve hükümet yetkilileri yer alacak. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantıda işçi ve işveren temsilcileri taleplerini iletecek. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar 2020 ? ? sorularının yanıtlarını da internet üzerinden arıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.12.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 09:54
Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu bugün başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de yaşayan herkesin merakla beklediği zammı görüşmeleri bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Vatandaşların olarak takip ettiği asgari ücret araştırmaları hız kazanırken, tüm maaş kalemlerine etki edecek 4 toplantı sonunda belirlenecek. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Hak-İş ve DİSK 2020 asgari ücret zammı ile ilgili ayrıca görüştü.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

toplanırken, işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri de öne çıkmaya başladı. Türk-İş Başkanı Atalay yeni asgari ücret için 2 bin 578 TL rakamının göz önünde bulundurulmasını istedi. İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu bugün başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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