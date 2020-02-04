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2020 ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ ücretleri ne kadar?

Şubat ayına girmemizle beraber 2020 ücretleri zamlı maaşları merak edildi. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon çalışan evli, bekar ve çocuklu olma durumlarına göre alıyor. Kişinin medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Asgari ücretlerle birlikte AGİ zamlı maaş tablosu da kamuoyuna duyurulmuştu. Peki ne kadar? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? İşte evli, bekar, çocuklu vatandaşların alacağı Asgari Geçim İndirimi zamlı maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:15 ABONE OL
2020 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 ücretlerini açıkladı. Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Buna göre '' AGİ bekar, evli ve çocuklu için ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şubat ayıyla birlikte alınmaya başlanan ücretler hesaplara yattı. Bilindiği üzere , brüt 2 Bin 943 lira, net 2 Bin 324 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Peki 2020 oldu? Evli, çocuklu, ücretleri ne kadar?

AGİ 2020 NE KADAR? EVLİ, BEKAR VE ÇOCUKLU AGİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2020 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor. Haberimizde, 2020 Evli, bekar ve çocuklu AGİ zamlı maaş tablosuna erişebilirsiniz.

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2020 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri ne kadar?
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