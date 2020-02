İş dünyasının yükü hafifledi

Hükümet iş dünyasını ve vatandaşı canından bezdiren bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeye imza attı. 2019 yılında bankacılık sektörünün 49.2 milyar TL olan net kârının üstüne çıkan ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinde, özellikle ticari müşterileri rahatlatıp maliyetleri düşürecek tarihi bir adım atıldı.



MASRAF SAYISI 2 BİN 400'DEN 51'E İNDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi. Bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.



HESAP AÇILIŞ ÜCRETİ KALKTI

Düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırıldı. Mevcut uygulamada kredi tahsis ücreti kapsamında yüzde 1'e varan "istihbarat ve mali analiz ücreti" ile "limit revize ve değerlendirme ücreti" alınırken tebliğle birlikte bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek limitin on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Yüzde 2'ye kadar çıkan ticari kredi kullanım ücreti en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.

Bankalar, ticari işletmelerden kiralık kasa ziyaretine ilişkin ücret alınamayacak. Kiralık kasa depozito bedeli, kasanın bir yıllık kirasını aşamayacak.







VATANDAŞLARIMIZIN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi. Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikâyetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin gündemine aldığı konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nın standartlar getirdiğini aktardı.



ÜCRETLER 6'DA 1'E İNDİ

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."



TİCARET HAYATINA OLUMLU YANSIR

- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni düzenlemelerle ücret, masraf ve komisyon sayısına getirilen sınırlandırmanın hem psikolojik hem de fiziki açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle tüccar, sanayici ve tüketicilerin canının yandığına değinen Baran, "Neredeyse 'komisyonlar' diye bir gider kalemi oluşturmuştuk. Düzenleme ile tüccar, sanayici ve tüketicinin üzerinden yük kalktı. Düzenleme ticaret hayatına olumlu yansır" ifadelerini kullandı.

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EFT ve havale ücretlerinin indirilmesinin hem vatandaş hem de esnaf açısından çok büyük bir müjde olduğunu söyledi.

Palandöken, "Önce kredi faizleri yüzde 25'ten 11'lere düşürüldü ardından da bu müjde geldi. Bu ekonominin iyileşmeye başladığının en somut göstergesidir" dedi.

- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, BDDK ve TCMB'nin tebliği ile reel sektörün üzerindeki yüklerin hafiflediğini söyledi. Avdagiç, şöyle konuştu: "Makuliyet sınırını aşan komisyon ve işlem ücretlerinin indirilmesi, iş alemini rahatlatmıştır.

Bu düzenleme firmaların krediye ulaşma isteğini daha da artıracağından sonuçta kazanan Türkiye ekonomisi olacaktır." 4 Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "2019'da özellikle yabancı ortaklı bankalar çok hadsiz bir takım davranışlara girmişti. Bunun disipline edilmesi açısından çok önemli bir karar" diye konuştu.

- Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Tüketici Dernekleri Konfederasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, bu olumlu düzenlemenin benzerini kredi kartlarında beklediklerini söyledi.

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu EFT ve havale indirimini A Haber’e değerlendirdi

LİMİT AŞIM ÜCRETİNE SON

Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamayacak. Nakit avans tutarı, ticari müşterinin ticari kredi kartına tahsis edilen limitin yüzde 10'unu aşamayacak. Nakit avans kullanılması durumunda, tahsil edilen ücret, nakit avans tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek. Bankalar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir ticari kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Ticari banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacak.



EFT ÜCRETLERİNE SINIR GELDİ

EFT ve havale ücretlerinde büyük bir indirim sağlandı. Şirketlerin, "Parayı taksiyle götürüp ulaştırmak daha ucuz" şeklinde tepkilerine neden olan EFT ücretleri 1 liraya kadar indirildi. EFT ücretlerine ticari tüketiciler için de üst sınır getirildi. EFT ücret işlem tutarı bin liranın altında olması durumunda mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira (eskisi 6 lira), ATM'den yapılan işlemlerde 2 lira (eskisi 17 lira), şube ve diğer kanallarla yapılan işlemlerde 5 lira (eskisi 67 lira) olarak belirlendi. İşlem tutarı bin lira ile 50 bin lira arasında olan işlemlerde de bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak belirlendi. Havale ücretleri EFT ücretlerinin yarısına indirildi.



MÜŞTERİNİN TALEBİ KABUL EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu ve kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü oldu. Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacak.



ERKEN ÖDEMEDE KOMİSYON İNDİ

Ticari kredilerde halen yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı.



KART KOMİSYONLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Ödeme sistemlerine ilişkin düzenlemede de ticari hayatı kolaylaştıracak adımlar atıldı. Taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, üye işyeri ücreti aylık referans oranının 0.45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Taksitli mal ve hizmet alımlarında azami üye işyeri ücreti, taksitsiz işlemlerde geçerli olan azami üye işyeri ücretine her bir taksit için bu ücretin en fazla yüzde 50'si ilave edilerek uygulanacak. Yurtdışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1.60'ı geçemeyecek.