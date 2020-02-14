Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Sahte banka sitesine jet müdahale

Sahte sitesine jet müdahale

Bankaların adını kulanarak vatandaşı dolandıranlarla mücadelede süreç hızlanıyor. Kanunla yapılacak değişiklikle, bu sitelerine hızla erişim yasağı getirilecek. BDDK Başkanı Akben, “Anında müdahale edilecek” dedi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Sahte banka sitesine jet müdahale

Hükümet, internet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atıyor. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu internet sitelerine hızla erişim yasağı getirilerek vatandaşın mağdur edilmesi önlenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Maalesef suiistimaller oluyor. Biz tespiti yapar yapmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirip buna erişimin engellenmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.



ERİŞİM ENGELİ GETİRİLECEK
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bankacılık Kanun teklifiyle internet üzerinden sahte bankacılığa müdahale süreci hızlanıyor. İzinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adı kullananların faaliyet gösterdikleri internet sitelerine erişim, BDDK tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını takiben hâkim kararı ile engellenecek. İçerik ve yer sağlayıcının yurtdışında olması durumunda bu internet sitelerine, kurumun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilecek.

EUROBANK'I SABAH GÜNDEME GETİRMİŞTİ
BDDK Başkanı Akben, SABAH'ın gündeme getirdiği İstanbul Eurobank adıyla kurulan sahte bankaya müdahale sürecini anlattı. Akben, "Bu bankayla ilgili durum cumartesi günü tespit edilmiş, ihbar geldi. Savcılığa başvurma pazartesiyi buluyor, Emniyet gidip orayı basmış. Adamın belirttiği o adreste böyle bir işyeri yok. Euro Bank diye bir logo kullanmış adam sanki Avrupa'da varmış gibi. Ama öyle bir banka da yok" dedi.

Yalıda SahteBank A.Ş.
Dilek Güngör yazdı: Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte banka sitesine jet müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN