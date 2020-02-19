Ucuz konutta kura çekimi başlıyor

Hükümetin dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başlıyor. İlk kura 24 Şubat'ta İzmir Karabağlar projesi için çekilecek. İstanbul'da ilk kura Tuzla'daki 5.750 konut için olacak. Kura töreni 16 Mart pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ankara'da 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak.



7 PROJEDE 4 BİN KONUT

İstanbul'da 3 projede yapılacak 10 bin konut için 375 bin 953 kişi başvurmuştu. Tuzla'daki projeye 117 bin 650 başvuru yapılmıştı. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta kura çekilecek. Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura çekimi martın ikinci haftasında yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2.300 konut için 6 Mart'ta olacak. Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.







İLK TÖREN İZMİR'DE

TOKİ'den edinilen bilgilere göre, ilk kura çekimi, 24 Şubat'ta İzmir Karabağlar Projesi için yapılacak. İzmir Seferihisar 25 Şubat, İzmir Aliağa 26 Şubat, İzmir Kemalpaşa 27 Şubat'ta kuraları çekilecek. Adana Sarıçam'daki konutların kura çekilişi ise 27 Mart'ta yapılacak.



1.211.518 KİŞİ BAŞVURDU

Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak konutlara başvurular geçen yıl 16 Aralık'ta başlamış, 15 Ocak'ta sona ermişti. Konutlara, 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu 375 bin 953 kişiyle İstanbul alırken, onu İzmir ve Gaziantep izledi. Kurada hak kazanamayanlar yatırdıkları başvuru bedelini geri alacak.



894 LİRA TAKSİT

2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

Ev alırken dikkat edilmesi gereken 10 madde nedir? İzmir Emlakçılar Odası Başkanı'ndan flaş öneriler... | Video

İŞTE İL İL KURA TARİHLERİ

İzmir/Karabağlar: 24 Şubat

İzmir/Seferhisar: 25 Şubat

İzmir/Aliağa: 26 Şubat

İzmir/Kemalpaşa: 27 Şubat

Muğla/TOKİ: 28 Şubat

Kayseri/Kocasinan: 2 Mart

Kayseri/Melikgazi: 3 Mart

Aksaray/Merkez: 4 Mart

Konya/Selçuklu: 5 Mart

Ankara/Sincan: 6 Mart

Bursa/Kestel: 9 Mart

Bursa/Yıldırım: 9 Mart

Sakarya/Korucuk: 10 Mart

Kocaeli/İzmit: 11 Mart

Kocaeli/Körfez: 12 Mart

Kocaeli/Gebze: 13 Mart

İstanbul/Tuzla: 16 Mart

İstanbul/Arnavutköy: 18 Mart

İstanbul/Başakşehir: 20 Mart

Karaman/Kırbağ: 23 Mart

Konya/Meram: 23 Mart

Isparta/Çünür: 24 Mart

Antalya/Alanya: 25 Mart

Antalya/TOKİ: 25 Mart

Mersin/TOKİ: 26 Mart

Adana/Sarıçam: 27 Mart

Adana/Buruk: 27 Mart

G.Antep/Şahinbey: 30 Mart

G.Antep/Şehitkamil: 31 Mart

Şanlıurfa/Eyyübiye: 1 Nisan

Şanlıurfa/Karaköprü: 1 Nisan

Diyarbakır/Yenişehir: 2 Nisan

Mardin/Artuklu: 3 Nisan

Mardin/Derik: 3 Nisan

Batman/Merkez: 3 Nisan

Siirt/Merkez: 6 Nisan

Siirt/Kurtalan: 6 Nisan

Şırnak/Uludere: 7 Nisan

Hakkari/Merkez : 8 Nisan

Van/Tuşba: 9 Nisan

Var/Erciş: 9 Nisan

Bitlis/Merkez: 10 Nisan

Muş/Merkez: 10 Nisan

Bingöl/Merkez: 13 Nisan

Tunceli/Merkez: 13 Nisan

Elazığ/Maden: 14 Nisan

Elazığ/Merkez: 14 Nisan

Elazığ/Yemişlik: 14 Nisan

Malatla/Yazıhan: 15 Nisan

Malatya/Kale: 15 Nisan

Malatya/Merkez: 16 Nisan

Adıyaman/Kahta: 17 Nisan

Adıyaman/Merkez: 17 Nisan

Gaziantep/Nizip: 20 Nisan

Şanlıurfa/Birecik: 20 Nisan

Isparta/Eğirdir: 20 Nisan

K.Maraş/Dulkadiroğlu-Onikişubat: 21 Nisan

Burdur/Karamanlı: 21 Nisan

Burdur/Merkez: 21 Nisan

K.Maraş/Afşin-Elbistan-Göksun: 22 Nisan

Antalya/Korkuteli: 22 Nisan

Muğla/Seydikemer: 22 Nisan

Çorum/Merkez: 24 Nisan

Kastamonu/Tosya: 24 Nisan

Muğla/Kavaklıdere-Milas: 24 Nisan

Kastamonu/Ağlı-Merkez: 27 Nisan

Aydın/Merkez: 27 Nisan

Aydın/Söke: 27 Nisan

Sinop/Boyabat: 28 Nisan

Sinop/Durağan: 28 Nisan

Denizli/Honaz: 28 Nisan

Samsun/19 Mayıs: 29 Nisan

Sinop/Merkez: 29 Nisan

Denizli/Pamukkale-Yeniköy: 29 Nisan

Samsun/Atakum: 30 Nisan

Samsuk/Canik: 30 Nisan

İzmir/Selçuk: 30 Nisan

Giresun/Merkez: 4 Mayıs

Manisa/Şehzadeler: 4 Mayıs

Bayburt/Merkez: 5 Mayıs

Gümüşhane/Merkez: 5 Mayıs

Manisa/Yunusemre: 5 Mayıs

Trabzon/Şalpazarı-Tonya: 6 Mayıs

Çanakkale/Merkez: 6 Mayıs

Trabzon/Merkez: 7 Mayıs

Trabzon/Araklı: 7 Mayıs

Edirne/Lalapaşa: 7 Mayıs

Edirne/Merkez: 7 Mayıs

Rize/Merkez: 8 Mayıs

Trabzon/Sürmene: 8 Mayıs

Kırklareli/Merkez: 8 Mayıs

Artvin/Merkez: 11 Mayıs

Rize/Muradiye: 11 Mayıs

Tekirdağ/Hayrabolu-Çorlu-Muhittin: 11 Mayıs

Ardahan/Merkez: 12 Mayıs

Ardahan/Göle: 12 Mayıs

Kars/Merkez: 13 Mayıs

Kars/Sarıkamış: 13 Mayıs

Kars/Selim: 13 Mayıs

Ankara/Nallıhan: 13 Mayıs

Iğdır/Merkez: 14 Mayıs

Ağrı/Merkez: 15 Mayıs

Erzurum/Şenkaya: 15 Mayıs

Tunceli/Akpazar: 15 Mayıs

Tunceli/Mazgirt: 15 Mayıs

Erzurum/Merkez: 18 Mayıs

Erzincan/Merkez: 20 Mayıs

Erzincan/Üzümlü: 20 Mayıs

Ankara/Bala: 20 Mayıs

Ankara/Haymana: 20 Mayıs

Erzincan/İliç: 21 Mayıs

Sivas/Akıncılar: 21 Mayıs

Eskişehir/Çifteler: 21 Mayıs

Karaman/Akçeşehir: 21 Mayıs

Konya/Halkapınar: 21 Mayıs

Sivas/Merkez: 22 Mayıs

Konya/Tuzlukçu: 22 Mayıs

Ordu/Gölköy: 27 Mayıs

Ordu/Gürgentepe: 27 Mayıs

Ordu/Karadüz: 27 Mayıs

Ordu/Aybastı: 28 Mayıs

Tokat/Turhal: 28 Mayıs

Afyon/Emirdağ: 28 Mayıs

Afyon/İscehisar: 28 Mayıs

Amasya/Merkez: 29 Mayıs

Amasya/G.hacıköy: 29 Mayıs

Eskişehir/Beylikova: 29 Mayıs

Hatay/Belen: 1 Haziran

Hatay/Yayladağ: 1 Haziran

Aksaray/Ağaçören: 1 Haziran

Aksaray/Eskil: 1 Haziran

Osmaniye/Merkez: 2 Haziran

Kilis/Merkez: 2 Haziran

Kırıkkale/Keskin: 2 Haziran

Kırşehir/Merkez: 2 Haziran

G.Antep/İslahiye: 3 Haziran

G.Antep/Nurdağ: 3 Haziran

Kırıkkale/Delice: 3 Haziran

Kırıkkale/Bahşili: 3 Haziran

Aksaray/Eskil: 4 Haziran

Aksaray/Sultanhanı: 4 Haziran

Niğde/Merkez: 4 Haziran

Kırıkkale/Yahşihan: 4 Haziran

Nevşehir/Kozaklı: 5 Haziran

Nevşehir/Acıgöl: 5 Haziran

Nevşehir/Derinkuyu: 5 Haziran

Aksaray/Güzelyurt: 5 Haziran

Çorum/Uğurludağ: 5 Haziran

Çorum/Oğuzlar: 5 Haziran

Bolu/Merkez: 8 Haziran

Karabük/Belen: 8 Haziran

Bilecik/Bozüyük: 9 Haziran

Düzce/Merkez: 9 Haziran

Sakarya/Kocaali: 9 Haziran

Zonguldak/Çaycuma-Merkez: 10 Haziran

Bursa/Harmancık: 10 Haziran

Bilecik/Gölpazarı: 10 Haziran

Bartın/Merkez: 11 Haziran

Bartın/Ulus: 11 Haziran

Balikesir/Bigadic: 11 Haziran

Çankırı/Çerkeş:-Merkez: 12 Haziran

Kütahya/Simav: 12 Haziran

Afyon/Dinar: 15 Haziran

Afyon/Sandıklı: 15 Haziran

Kütahya/Çavdarhisar: 15 Haziran

Afyon/Merkez: 16 Haziran

Afyon/Evciler: 16 Haziran

Denizli/Bozkurt: 16 Haziran

Kütahya/Merkez-Tavşanlı: 17 Haziran

Denizli/Çivril: 17 Haziran

Manisa/Kula: 18 Haziran

Uşak/Merkez: 18 Haziran

Burdur/Yeşilova: 18 Haziran

Manisa/Köprübaşı-Akhisar: 19 Haziran

Manisa/Salihli: 19 Haziran

Denizli/Güney: 19 Haziran

Balıkesir/Altıeylül: 22 Haziran

Kayseri/Sarıoğlan: 22 Haziran

Balıkesir/Susurluk-Balya: 23 Haziran

Kayseri/Melikgazi: 23 Haziran

Bursa/Gürsu: 24 Haziran

Bursa/M.K. Paşa: 24 Haziran

Ankara/Çubuk: 24 Haziran

Ankara/Güdül: 24 Haziran

Bursa/Yenişehir-İnegöl: 25 Haziran

Bursa/Gemlik: 26 Haziran

Yalova/Merkez: 26 Haziran

Eskişehir/Odunpazarı: 26 Haziran

Konya/Altınekin: 29 Haziran

Konya/Cihanbeyli: 29 Haziran

Isparta/Aksu: 29 Haziran

Isparta/Sütçüler: 29 Haziran

Konya/Ereğli: 30 Haziran

Konya/Beyşehir: 30 Haziran

Konya/Üzümlü: 30 Haziran

Yozgat/Çandır: 30 Haziran

Yozgat/Saraykent: 30 Haziran