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ne kadar oldu? 2020 hesaplama tablosu: 2020 Evli, çocuklu ve bekar , kaç TL?

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2020 ücretleri belli olmuştu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2020 yılında geçerli olan ücretler, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Şubat ayında Komisyonu tarafından netleşen ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un tablosuna göre evli, çocuklu ve bekar AGİ ücretleri belli oldu. Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği tutarlar haberimizde yer alıyor. Peki 2020 ? Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar oldu? !

Giriş Tarihi: 12.3.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:58 ABONE OL
AGİ ne kadar oldu? 2020 Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu: 2020 Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2020 ücretleri merak ediliyor. Komisyonu'nun belirlediği yeni yıl asgari ücret zammı ile birlikte hesaplama tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı ücretler işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanıyor. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Peki ne kadar? ! Evli, çocuklu ve bekar oldu?

AGİ NE KADAR? 2020 EVLİ,BEKAR VE ÇOCUKLU AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı. Haberimizde, AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtına ve Çalışan vatandaşların evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz durumlarına göre alacakları 2020 AGİ ücretlerine erişebilirsiniz.

İşte detaylar…

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AGİ ne kadar oldu? 2020 Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu: 2020 Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar, kaç TL?
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