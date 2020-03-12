AGİ ne kadar oldu? 2020 Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu: 2020 Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2020 AGİ ücretleri merak ediliyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği yeni yıl asgari ücret zammı ile birlikte Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı ücretler işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanıyor. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Peki AGİ 2020 ne kadar? Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu! Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar oldu?

AGİ NE KADAR? 2020 EVLİ,BEKAR VE ÇOCUKLU AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı. Haberimizde, AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtına ve Çalışan vatandaşların evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz durumlarına göre alacakları 2020 AGİ ücretlerine erişebilirsiniz.

İşte detaylar…