Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika! Araç sahiplerine müjde: Motorinde 27 kuruş indirim

! Araç sahiplerine müjde: Motorinde 27 kuruş indirim

haberi... Petrol fiyatlarındaki düşüş ve motorin fiyatlarına yansıyor. EPGİS'den alınan bilgiyer göre; motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidilecek.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika! Araç sahiplerine müjde: Motorinde 27 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.

Son dakika: Motorin fiyatına bir tarihi indirim daha! (19 Mart 2020 Perşembe) Bu geceden itibaren mazot fiyatlarına flaş... | Video

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Benzine üçüncü indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Araç sahiplerine müjde: Motorinde 27 kuruş indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA