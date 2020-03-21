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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları bu hafta kaybettirdi! 21 Mart Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

bu hafta kaybettirdi! Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Haftasonu birçok vatandaşın gündeminde yer alan düşüş eğilimini sürdürüyor. Piyasalardaki hareketlilik sarı metalin de alış ve satış fiyatı üzerinde etkili olurken analistler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsü salgınının ilerleyen günlerde de ani iniş çıkışlarını sürdüreceği görüşünde. Mart ayının son günlerine yaklaşırken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamların takibini sürdürüyor. Piyasalardaki bu hareketliliğin ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Buna göre; "Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı araştırıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde canlı ve güncel rakamların takibini yapabilirsiniz. İşte son dakika altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları bu hafta kaybettirdi! 21 Mart Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Piyasalar için geçtiğimiz gün son işlem günü yaşanırken, düşüş seyrini sürdürmeye devam etti. Sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok takip ettiği konular arasında üst sıralarda yer ediniyor. Buna göre, "Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek" ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Piyasaların etkisiyle geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satışlar Mart ayının ilerleyen günlerinde analistlere göre düşüş halinde olacağı düşünülüyor. 2020 Cumartesi gününe özel; canlı ve güncel rakamlar ile gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 314,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, Cumhuriyet altını da 2.088 liradan satıldı.

İşte canlı ve güncel rakamlar…

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Son dakika altın fiyatları bu hafta kaybettirdi! 21 Mart Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?
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