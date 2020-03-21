Son dakika altın fiyatları bu hafta kaybettirdi! 21 Mart Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Piyasalar için geçtiğimiz gün son işlem günü yaşanırken, son dakika altın fiyatları düşüş seyrini sürdürmeye devam etti. Sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok takip ettiği konular arasında üst sıralarda yer ediniyor. Buna göre, "Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek" ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Piyasaların etkisiyle geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satışlar Mart ayının ilerleyen günlerinde analistlere göre düşüş halinde olacağı düşünülüyor. 21 Mart 2020 Cumartesi gününe özel; canlı ve güncel rakamlar ile gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 314,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, Cumhuriyet altını da 2.088 liradan satıldı.

İşte canlı ve güncel rakamlar…