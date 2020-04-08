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AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.4.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 13:41 ABONE OL
Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş maske ve eldiven genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Bakan Murat Kurum konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek."

"Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek"

"Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak."

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Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş maske ve eldiven genelgesi
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