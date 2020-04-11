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Reel sektör kur tuzağına düşmedi! 7 yılın dibinde...

2018 yılındaki kur saldırısına yüksek döviz açığıyla yakalanan reel sektör bu kez aynı hataya düşmedi. tarafından açıklanan verilere göre reel sektörün döviz açık pozisyonu 2020'nin ocak ayında 175 milyar 236 milyon dolarla 7 yılın en düşük seviyesine geriledi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.4.2020 15:26 ABONE OL
Reel sektör kur tuzağına düşmedi! Döviz açığı 7 yılın dibinde...

Doların küresel bazdaki yükselişine paralel olarak iç piyasada da 6.70 liraya çıktığı bu dönemde reel sektörün kısa vadede ise döviz pozisyonunu artıya çevirdiği dikkat çekti. Verilere göre şirketlerin kısa vadeli pozisyonu 6.4 milyar dolar artıya geçti.

48 MİLYAR DOLAR AZALDI

Reel sektörün döviz açık pozisyonu 2018 yılının mart ayında 223.3 milyar dolarla tarihi zirveye çıkmıştı. Reel sektör o tarihten bu yana 48 milyar dolar azalmış oldu. Son iki yılda döviz varlıkları 12 milyar dolar artarak 125.2 milyar dolara çıkarken, döviz yükümlülükleri 336.9 milyar dolardan 300.4 milyar dolara indi. Döviz cinsi nakdi krediler 291.8 milyar dolardan 248.9 milyar dolara düştü.

AÇIK POZİSYON

Tarih Milyon Dolar

2013/12 -172.876

2014/12 -180.158

2015/12 -185.529

2016/12 -203.959

2017/12 -211.150

2018/3 -223.266

2018/12 -207.049

2019/12 -179.396

2020/Ocak -175.236

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Reel sektör kur tuzağına düşmedi! Döviz açığı 7 yılın dibinde...
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