Reel sektör kur tuzağına düşmedi! Döviz açığı 7 yılın dibinde...

Doların küresel bazdaki yükselişine paralel olarak iç piyasada da 6.70 liraya çıktığı bu dönemde reel sektörün kısa vadede ise döviz pozisyonunu artıya çevirdiği dikkat çekti. Verilere göre şirketlerin kısa vadeli pozisyonu 6.4 milyar dolar artıya geçti.
48 MİLYAR DOLAR AZALDI
Reel sektörün döviz açık pozisyonu 2018 yılının mart ayında 223.3 milyar dolarla tarihi zirveye çıkmıştı. Reel sektör o tarihten bu yana 48 milyar dolar azalmış oldu. Son iki yılda döviz varlıkları 12 milyar dolar artarak 125.2 milyar dolara çıkarken, döviz yükümlülükleri 336.9 milyar dolardan 300.4 milyar dolara indi. Döviz cinsi nakdi krediler 291.8 milyar dolardan 248.9 milyar dolara düştü.
AÇIK POZİSYON
Tarih Milyon Dolar
2013/12 -172.876
2014/12 -180.158
2015/12 -185.529
2016/12 -203.959
2017/12 -211.150
2018/3 -223.266
2018/12 -207.049
2019/12 -179.396
2020/Ocak -175.236