Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Korona ile mücadelede Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak...

'dan dikkat çeken paylaşım! Korona ile mücadelede Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak...

salgını sonrası hamlelerine hız verilmiş ve kısa bir süre içerisinde yapılan çalışmalar meyvesini vererek üretim bandına geçilmişti. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne de 100 adet teslim edilen ve diğer tüm hastanelere gönderilmesi planlanan cihazla ilgili süreç aralıksız devam ederken, 'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşıma 'İlk Sahur Hatırası' notunu düştü.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 10:38 ABONE OL
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Korona ile mücadelede Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak...

Corona virüs sonrası yerli solunum cihazı için geceli gündüzlü bir çalışma gerçekleşerek, üretim başlamıştı. Biosys'in geliştirmiş olduğu prototipe destek veren ve tecrübelerini aktaran Türk devleri Baykar, Arçelik ve Aselsan ile cihaz seri üretime hazır hale geldi.

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan canlı yayında yerli solunum cihazı hakkında açıklama | Video

Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.

'İLK SAHUR HATIRASI'

Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli solunum cihazı üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Varank, yerli solunum cihazının başarı hikayesini anlattı:

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi! İşte yerli solunum cihazları...

Seri üretime geçecek! İşte yerli solunum cihazı...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Korona ile mücadelede Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA