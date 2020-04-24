Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Korona ile mücadelede Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak...

Corona virüs sonrası yerli solunum cihazı için geceli gündüzlü bir çalışma gerçekleşerek, üretim başlamıştı. Biosys'in geliştirmiş olduğu prototipe destek veren ve tecrübelerini aktaran Türk devleri Baykar, Arçelik ve Aselsan ile cihaz seri üretime hazır hale geldi.

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan canlı yayında yerli solunum cihazı hakkında açıklama | Video

Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.

'İLK SAHUR HATIRASI'

Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli solunum cihazı üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı.