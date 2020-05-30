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gelişmeleri ve canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri ve canlı rakamlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hafta başında düşüşe geçen altının değeri haftanın son günüyle beraber yeniden yükselişe geçti. alış ve satış fiyatı 380 TL civarında seyrederken öte yandan tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri bu yatırım aracını tercih etmesine neden oluyor. Özellikle son dönemdeki yukarı yönlü seyri nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde " 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu noktada; analistlere göre sarı metaldeki yukarı yönlü seyrin salgın süresince devam edecek. Peki, 30 Mayıs 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri, canlı ve güncel rakamlar!

Giriş Tarihi: 30.5.2020 07:37 Son Güncelleme: 30.5.2020 07:37 ABONE OL
SON DAKİKA Altın fiyatları gelişmeleri ve 30 Mayıs canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı üzerindeki hareketliliklerini yakından takip etmeye devam ediyor. Dalgalı grafiğini sürdüren sarı metalde yukarı yönlü seyir sürerken öte yandan gün içerisinde " Cumartesi Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Salgın nedeniyle dünya piyasalarındaki olumsuz etkiler vatandaşları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yönelirken öte yandan geçtiğimiz günü gram 379,77 çeyrek ise 619,10 şeklinde kapatmıştı. Analistlerin konuya ilişkin yorumlarına bakıldığında altının alış satış fiyatlarındaki bu yükselişin salgın süresince devam edeceği düşünülüyor. Konuya dair tüm detayları ve analist yorumlarını Sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. Peki; Bugün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

30 MAYIS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gün içerisinde "30 Mayıs Tam, yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ederken öte yandan uzmanlar güvenli liman olarak görülen yatırım aracındaki bu yukarı yönlü hareketliliğin süreceği yönündeki açıklamalarını yapıyor.

İşte canlı rakamlar ve analist yorumları…

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SON DAKİKA Altın fiyatları gelişmeleri ve 30 Mayıs canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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