SON DAKİKA Altın fiyatları gelişmeleri ve 30 Mayıs canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliklerini yakından takip etmeye devam ediyor. Dalgalı grafiğini sürdüren sarı metalde yukarı yönlü seyir sürerken öte yandan gün içerisinde "30 Mayıs Cumartesi Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Salgın nedeniyle dünya piyasalarındaki olumsuz etkiler vatandaşları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yönelirken öte yandan geçtiğimiz günü gram 379,77 çeyrek ise 619,10 şeklinde kapatmıştı. Analistlerin konuya ilişkin yorumlarına bakıldığında altının alış satış fiyatlarındaki bu yükselişin salgın süresince devam edeceği düşünülüyor. Konuya dair tüm detayları ve analist yorumlarını Sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. Peki; Bugün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

30 MAYIS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gün içerisinde "30 Mayıs Tam, yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ederken öte yandan uzmanlar güvenli liman olarak görülen yatırım aracındaki bu yukarı yönlü hareketliliğin süreceği yönündeki açıklamalarını yapıyor.

İşte canlı rakamlar ve analist yorumları…