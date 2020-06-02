Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie'den acı itiraf: GSYH yüzde 11 küçülecek

Türkiye, corona virüs sonrası aldığı tedbirler ve sağlık alanındaki büyük hamleleri ile tüm dünyada öne çıktı. Salgın sürecinde vatandaşa ve iş dünyasina yönelik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin devreye alınması ile salgının ekonomik etkileri en aza indirildi. Öte yandan, Türkiye virüse rağmen ilk çeyrekte büyüme açıklarken, Bakan Albayrak da 'Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız' açıklamasında bulundu.

"SALGIN ÜLKEDE DERİN ŞOK YARATTI EKONOMİ 3 AY DURDU"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa'da GSYH'nin bu yıl yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini bildirdi. Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor | Video

GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.