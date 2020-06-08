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! Bakan Selçuk duyurdu: ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan açıklaması geldi. Bakan Selçuk sürecinde başlatılan destekler kapsamında devreye alınan ile ilgili ücretlerin bugün ödenmeye başlandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:19 Son Güncelleme: 8.6.2020 10:41 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, corona virüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı.

"MAYIS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 8-10 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı
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