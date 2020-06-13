SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz." dedi

Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. 1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan işçi sayımız 3.5 milyona yaklaşmış durumda. Bu doğrultuda toplamda 10.5 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı da aktarmış durumdayız" dedi

Bakan Selçuk, "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız. Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek" dedi.

Bakan Selçuk, "3. Faz devam ediyor. 3. Fazda 1. 6 milyon haneye ulaştık" dedi.

Bakan Selçuk, "(Kısa Çalışmadan normale dönüş) Normale dönmemiz çok önemli. Sigorta primleri büyük bir destek, sigorta primlerini karşılayacağız" dedi. Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, "(Kıdem tazminatı) Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak." dedi

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