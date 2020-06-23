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hava yolu şirketinin reklamı İtalyanların tepkisini çekti

Düşük maliyetli hava yolu firması , 'nın Kalabriya bölgesini "mafyanın etkin olduğu yer" şeklinde tanıtan ilanı için özür diledi

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:57 ABONE OL
İngiliz hava yolu şirketinin reklamı İtalyanların tepkisini çekti

İngiliz hava yolu firması Easyjet, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde mafyanın etkin olduğunu ifade eden tanıtıcı reklam yazısına yönelik tepkiler üzerine özür dileyerek ilanı kaldırdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Easyjet'in internet sitesinde, uçuş yaptığı destinasyonlardan Kalabriya ile ilgili "Bu bölge, tarihi boyunca hem mafyanın etkin olması hem de sık sık depremler meydana gelmesi sebebiyle belirgin biçimde turistlerin azlığından muzdarip. Roma veya Venedik gibi ikonik şehirleri yok ama çok turist olmadan 'tatlı hayatın' tadını çıkarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz." ifadesi yer aldı.

Düşük maliyetli hava yolu firmasının ifadesi, İtalyan sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

Bölgenin mafya ile özdeşleştirilmesine gelen tepkiler üzerine şirket açıklama yayımlayarak özür diledi. Şirket, söz konusu ilanla Kalabriya'nın turistlerce hafife alındığına dikkati çekmek istediğini savunarak, metni internet sitesinden kaldırdığını ve iç soruşturma başlattığını bildirdi.

İngiliz hava yolu firmasının ilanına, ülkedeki farklı siyasi partilere mensup parlamenterler de tepki gösterdi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü "Ndrangheta"ya yönelik operasyonları zaman zaman İtalyan basınına yansıyor.

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İngiliz hava yolu şirketinin reklamı İtalyanların tepkisini çekti
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