Son dakika: Bakan Albayrak'tan Güven Endeksi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından güven endeksi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak güven endeksi rakamlarını değerlendirerek, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." mesajını paylaştı.

Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020

Reel kesim güven endeksi (GKGE) Haziran'da, aylık bazda 15.7 puan artarak 92.6 düzeyine yükseldi. TCMB açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir" denilmişti.

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