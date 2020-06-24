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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Güven Endeksi paylaşımı

Son dakika gelişmesi... Hazine ve Maliye Bakanı , açıklanan güven endeksi istatistikleri hakkında bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi

Giriş Tarihi: 24.6.2020 16:29 Son Güncelleme: 24.6.2020 16:54 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Güven Endeksi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından güven endeksi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak güven endeksi rakamlarını değerlendirerek, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." mesajını paylaştı.

Reel kesim güven endeksi (GKGE) Haziran'da, aylık bazda 15.7 puan artarak 92.6 düzeyine yükseldi. TCMB açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir" denilmişti.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Güven Endeksi paylaşımı
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