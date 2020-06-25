Araba alacaklar dikkat! 2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar düşer mi?

Ramazan Bayramı'nda corona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı söz konusu olduğu için milyonlarca kişi, ailelerin yanına gidemedi. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda bu açığı telafi etmek isteyen vatandaşlar, araba almak için arayışlarını hızlandırdı. Sosyal hayatı destek paketi ile birlikte hem sıfır arabalar hem de ikinci elde düşük faiz oranları söz konusu, bazı fırsatçılar da buna rağmen araba fiyatlarını çok yükseğe çektiler. İkinci el araçlarda fiyatlar düşer mi? ÖTV indirimi iddiaları hakkında çeşitli yorumlar söz konusu. Bu sene ÖTV indirimi gelcek mi?
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.
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