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| Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

haberi... üreticilere yapılacak desteği açıkladı. Pakdemirli"Süt İçerik Analiz Desteği' kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık bugün saat 18.00'da hesaplarına aktarılacak" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:04 Son Güncelleme: 3.7.2020 12:17 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üreticilere destek müjdesi geldi. Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, 'Süt İçerik Analiz Desteği' kapsamında 38,6 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN

Pakdemirli, "Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'da hesaplarına aktarılacak. Özellikle bu zorlu pandemi döneminde, milletimiz, ülkemiz için özveriyle ve durmadan çalışan bütün üreticilerimize teşekkürlerimi iletirken, devlet olarak onların her daim yanlarında olduğumuzu da bir kez daha söylüyorum. Sizler ürettikçe bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödediğimiz Süt İçerik Analiz Desteğimiz de bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
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