Kredi limitlerine bloke koymayın

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 20 Mart'ta bankalara gönderdiği yazı ile müşterilere kolaylık sağlanmasını isteyip, iş dünyası ve vatandaşların salgın dönemini en az hasarla atlatabilmesi için 50'ye yakın tedbiri hayata geçiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), normalleşme döneminin de yol haritasını oluşturdu.



11 MADDELİK TALİMAT

BDDK, koronavirüs salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi. BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı. BDDK, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi.

BDDK'dan bankalara kredi çağrısı!

NAKİT ÇEKİME KAPATMAYIN

BDDK, kredi kartı aidatları için kolaylık sağlanmasını da talep etti. Kart aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini isteyen BDDK, diğer taraftan makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalar hakkında mevzuatta belirtilen kurallardan daha ihtiyati ve sıkı uygulamalara gidilmemesi gerektiğini kaydetti. BDDK, krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemin işletilmesine gerekliliğine işaret etti.



60 YAŞ ÜSTÜ VE EMEKLİLERE KOLAYLIK

BDDK'dan bankalara giden yazıda, "Emekli aylığı alan ve/veya 60 yaşın üzerindeki müşterilerin sık dışarı çıkamamalarından mütevellit ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almalarının sağlanması, emekli aylıklarını alan müşterilerin aylıklarını almak istedikleri bankalarının değiştirilmesinde fiili engellerin kaldırılması ve taleplerin şikayete mahal verilmeksizin zamanında yerine getirilmesi, 60 yaş üstü emeklinin şubelere gitmeye icbar edilmemesi (kart teslimi dahil) gerekli görülmektedir" ifadeleri yer aldı.



BÜYÜMEMİZE İVME KATACAK

BDDK'nın salgın normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlanması konusundaki hamlesini sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.



KREDİ KARTI LİMİTLERİNİ KISMAYIN

Müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılansın.

Ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmalı.

Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı.

Limitlerin kullanıma hazır halde tutulmasına özen gösterilmeli.

Kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilat geçici bir süreyle ertelenmeli.

Makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitleri kısıtlanmamalı.

Kredi kartlarının nakit çekime kapatılmasında kuralların dışına çıkılmamalı.

Temerrüt halinde kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden karşılanması sağlanmalı.

Emeklilerin banka değiştirmesinde fiili engeller kaldırılmalı.

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