Son dakika haberi | Rekabet Kurulu harekete geçti! E-pazaryeri platformlarına inceleme

Son dakika haberi... Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, e-pazaryerlerinin, sahip oldukları platform ekonomisinin işleyişi ve etkileri nedeniyle geleneksel piyasalardan ayrıştığı, benimsedikleri iş modelleri ve pazar davranışlarıyla yeni ekonominin rekabetçi düzenini belirleyen öncü piyasa aktörleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, veri sahipliği ve ağ etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem satıcı olarak yer almalarına dayanan eş anlı rollerinin de etkisiyle "kötüye kullanma" endişelerini beslediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, e-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı veya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır. Bu çerçeve dahilinde, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır."

TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNİN BİLGİLERİNE BAŞVURULMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada, azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından sektör incelemesinde e-pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçilerle bunları temsil eden teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulmasının hedeflendiği bildirildi.

Söz konusu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması ve bu fotoğraf temelinde etkin ve rekabetçi işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme ayaklarında atılması gereken adımların belirlenmesi de incelemenin açıklamada altı çizilen amaçları arasında yer aldı.

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