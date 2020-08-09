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Başkanı Aydın: Güçlü ekonomik yapımızla pandemi sürecini atlatacağız

() Genel Başkanı Orhan Aydın, "Doğru ve emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntılar bizlerde moralsizlik oluşturmasın. Güçlü ekonomik yapımız ile bu süreci de atlatacak ve yarınların inşasına kuvvetli bir şekilde koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 14:58 ABONE OL
ASKON Başkanı Aydın: Güçlü ekonomik yapımızla pandemi sürecini atlatacağız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Doğru ve emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntılar bizlerde moralsizlik oluşturmasın. Güçlü ekonomik yapımız ile bu süreci de atlatacak ve yarınların inşasına kuvvetli bir şekilde koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yükselen döviz kuru ve altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüm dünyanın pandemi ile ekonomik anlamda ciddi dalgalanmalara maruz kaldığını belirten Aydın, döviz kurundaki ve altındaki yükselmenin de bu dalgalanmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisinin güçlü ve sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu kaydeden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandeminin etkisinin zayıflaması ve piyasalarda güven ortamının oluşması ile bu dalgalanma da elbette durulacaktır. İş dünyası olarak ülke ekonomimize bundan önceki dalgalanmalarda olduğu gibi bu süreçte de güven duymaktayız. Yerli üretim ve katma değeri yüksek ürünler üzerine yapılan çalışmaların semeresini almaktayız. Özellikle savunma sanayinde yüzde 70'lere varan yerli üretim ile dışa bağımlılık oranını azalttık. Ödevlerimiz belli ve bu bağlamda çalışmalarımız da belli. Güçlü ekonomi, aynı zamanda güçlü Türkiye demek. Dışa bağımlılığımızı azalttığımız her bir ürün bizi daha güçlü kılacaktır. Doğru ve emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntılar bizlerde moralsizlik oluşturmasın. Güçlü ekonomik yapımız ile bu süreci de atlatacak ve yarınların inşasına kuvvetli bir şekilde koşmaya devam edeceğiz."

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ASKON Başkanı Aydın: Güçlü ekonomik yapımızla pandemi sürecini atlatacağız
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