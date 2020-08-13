Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle son dönemde düğünlerin de yapılmasıyla birlikte altına olan talep arttı, ayrıca altın fiyatlarının yükselişi sonrası ilgi de bir hayli arttı. Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre 454,36 TL'de alınırken 454,50 TL'den satılıyor. Düne göre gram altında %0.52'lik bir artış söz konusu. Altının ONS'u ise 1.927,56 $'dan alınırken 1.928,00 $'dan satılıyor. Tüm piyasaların nabzının attığı Beyazıd'daki Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor. 13 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata ve has altın fiyatları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: 13 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? DÜŞÜŞ SÜRÜYOR MU?

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar daha çok gram altına yöneldi. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 454,36 TL'den alınan gram altın 454,50 TL'den satılıyor.