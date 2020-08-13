Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan ! 13 Ağustos gram, fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında kuşkusuz yer alıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan bilgileri peş peşe geliyor. 13 Ağustos gram ve fiyatları ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta altının ONS fiyatındaki artış Rusya'nın corona virüs aşısı bulduğunu açıklamasıyla düşüşe geçti. Bugün de altın fiyatları yatay seyrediyor. Ülkemizde yatırımın bir numaralı aracı olarak değerlendirilen altın bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:44 ABONE OL
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle son dönemde düğünlerin de yapılmasıyla birlikte altına olan talep arttı, ayrıca altın fiyatlarının yükselişi sonrası ilgi de bir hayli arttı. Sabah saatlerinde gelen bilgisine göre 454,36 TL'de alınırken 454,50 TL'den satılıyor. Düne göre gram altında %0.52'lik bir artış söz konusu. Altının ONS'u ise 1.927,56 $'dan alınırken 1.928,00 $'dan satılıyor. Tüm piyasaların nabzının attığı Beyazıd'daki Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor. 13 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata ve has haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: 13 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? DÜŞÜŞ SÜRÜYOR MU?

fiyatlarında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar daha çok gram altına yöneldi. fiyatlarında son durum şu şekilde; 454,36 TL'den alınan gram altın 454,50 TL'den satılıyor.

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen, yatırım anlamında da bir numara olarak kabul gören bugün %0.05 yükselişte. 737,70 TL'den alınan çeyrek altın 756,70 TL'den satılıyor. Çeyrek altın toplumumuzun önemli nesneleri arasında yer alıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.470,90

SATIŞ: 1.513,30

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.925,52

SATIŞ: 2.984,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.028,00

SATIŞ: 3.073,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

1 GRAM KAÇ TL?

1 ÇEYREK KAÇ TL?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.030,40

SATIŞ: 3.095,40

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 411,33

SATIŞ: 427,23

ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA