Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 13 Ağustos gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle son dönemde düğünlerin de yapılmasıyla birlikte altına olan talep arttı, ayrıca altın fiyatlarının yükselişi sonrası ilgi de bir hayli arttı. Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre 454,36 TL'de alınırken 454,50 TL'den satılıyor. Düne göre gram altında %0.52'lik bir artış söz konusu. Altının ONS'u ise 1.927,56 $'dan alınırken 1.928,00 $'dan satılıyor. Tüm piyasaların nabzının attığı Beyazıd'daki Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor. 13 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata ve has altın fiyatları haberimizde...
Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar daha çok gram altına yöneldi. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 454,36 TL'den alınan gram altın 454,50 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Ülkemizde en çok tercih edilen, yatırım anlamında da bir numara olarak kabul gören çeyrek altın bugün %0.05 yükselişte. 737,70 TL'den alınan çeyrek altın 756,70 TL'den satılıyor. Çeyrek altın toplumumuzun önemli nesneleri arasında yer alıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.470,90
SATIŞ: 1.513,30
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.925,52
SATIŞ: 2.984,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.028,00
SATIŞ: 3.073,00
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.030,40
SATIŞ: 3.095,40
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 411,33
SATIŞ: 427,23