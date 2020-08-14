Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, son dönemlerde çok sık değişkinlik gösteriyor ve bu nedenle hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusu, yoğun olarak araştırılıyor. Haftanın son işlem günü olan Cuma günü sabahı altın fiyatları merak konusu oldu. Aşağıda, Kapalıçarşı 22 ayar billezik, Ata altın, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor!
Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar daha çok gram altına yöneldi. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 460,31 TL'den alınan gram altın 460,49 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Ülkemizde en çok tercih edilen, yatırım anlamında da bir numara olarak kabul gören çeyrek altın bugün %0.05 yükselişte. 748,30 TL'den alınan çeyrek altın 765,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın toplumumuzun önemli nesneleri arasında yer alıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.492,00
SATIŞ: 1.531,20
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.938,59
SATIŞ: 2.998,14
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.045,00
SATIŞ: 3.091,00
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.074,20
SATIŞ: 3.132,50
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 416,80
SATIŞ: 432,92
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