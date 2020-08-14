Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, son dönemlerde çok sık değişkinlik gösteriyor ve bu nedenle hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusu, yoğun olarak araştırılıyor. Haftanın son işlem günü olan Cuma günü sabahı altın fiyatları merak konusu oldu. Aşağıda, Kapalıçarşı 22 ayar billezik, Ata altın, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor!

SON DAKİKA HABERİ: 14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? DÜŞÜŞ SÜRÜYOR MU?

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar daha çok gram altına yöneldi. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 460,31 TL'den alınan gram altın 460,49 TL'den satılıyor.