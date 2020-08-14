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'dan SON DAKİKA ! Cuma gram, fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde, yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapacak birçok vatandaş için merak konusu oldu. tarihli gram ve fiyatları başta olmak üzere, canlı fiyat durumu sürekli olarak değişiyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde, dünya genelinde güvenli liman alımları ile altın fiyatları yukarı yönlü trende girmiş ve sert yükselişler göstermişti. Bu başlık altında, 22 ayar billezik, Ata altın, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış ve satış olmak üzere iki başlık halinde yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 07:38 Son Güncelleme: 14.8.2020 07:38 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

, son dönemlerde çok sık değişkinlik gösteriyor ve bu nedenle hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle, gram ve fiyatları ne kadar sorusu, yoğun olarak araştırılıyor. Haftanın son işlem günü olan Cuma günü sabahı altın fiyatları merak konusu oldu. Aşağıda, 22 ayar billezik, Ata altın, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor!

SON DAKİKA HABERİ: 14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? DÜŞÜŞ SÜRÜYOR MU?

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar daha çok gram altına yöneldi. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 460,31 TL'den alınan gram altın 460,49 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen, yatırım anlamında da bir numara olarak kabul gören bugün %0.05 yükselişte. 748,30 TL'den alınan çeyrek altın 765,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın toplumumuzun önemli nesneleri arasında yer alıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.492,00

SATIŞ: 1.531,20

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.938,59

SATIŞ: 2.998,14

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.045,00

SATIŞ: 3.091,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

1 GRAM KAÇ TL?

1 ÇEYREK KAÇ TL?

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.074,20

SATIŞ: 3.132,50

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,80

SATIŞ: 432,92

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 14 Ağustos Cuma gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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