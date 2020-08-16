Son Dakika Haberi: Altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle altın kuru yakından takip ediliyor. Uzmanlardan altın düşer mi, yükselir mi sorularına cevap olarak son dakika yorumlar gelirken, canlı ve güncel altın fiyatı rakamları merak konusu oluyor. Bu noktada en çok ilgiliyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın görüyor. Düğün sezonunda olmamız nedeniyle hediyelik almak isteyenler bugün son duruma göz atmadan ise kuyumculara gitmiyor. Peki, 16 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL?
Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.
Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.
"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"
Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
GRAM ALTIN
YARIM ALTIN
ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
22 AYAR BİLEZİK
PEKİ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?
Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.
"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"
Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.