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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Son Dakika Haberi: ile ilgili kritik yorumlar! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri üst üste gelirken, uzmanlardan da kritik yorumlar geliyor. Son günlerde inişli çıkışlı grafik çizen , bu alana yatırım yapacak olan kişileri de meraklandırıyor. Canlı ve güncel altın fiyatları rakamların göz atmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın bu noktada en çok ilgiyi görüyor. 16 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzman yorumlarına göre altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 16.8.2020 09:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle altın kuru yakından takip ediliyor. Uzmanlardan altın düşer mi, yükselir mi sorularına cevap olarak son dakika yorumlar gelirken, canlı ve güncel altın fiyatı rakamları merak konusu oluyor. Bu noktada en çok ilgiliyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın görüyor. Düğün sezonunda olmamız nedeniyle hediyelik almak isteyenler bugün son duruma göz atmadan ise kuyumculara gitmiyor. Peki, 16 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek ne kadar kaç TL?

16 AĞUSTOS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK YORUMLAR! ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

"DSÖ ONAYLARSA DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.076,70
  • Satış: 3.141,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.075,00
  • Satış: 3.122,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

GRAM ALTIN

  • Alış: 459,83
  • Satış: 460,11

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.493,40
  • Satış: 1.535,60

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 749,00
  • Satış: 767,80

TAM ALTIN

  • Alış: 2.971,74
  • Satış: 3.031,94

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 418
  • Satış: 434
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

PEKİ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"

Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?
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