SON DAKİKA! Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Temin edilmeye devam edecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz."dedi. SGK'dan yapılan açıklamada ise "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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