Türkiye’nin bugün olduğu gibi yarın da gıda sorunu olmayacak

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Ziraat Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Kentvizyon ve ATP Koza Gıda Tarım Sanayi'nin sponsorluğunda, düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nin ilki dün gerçekleştirildi.www.tarimormanzirvesi.com adresinden online takip edilebilen, üç hafta, üç ayrı konu başlığıyla tarımın gelecek 10 yılının masaya yatırıldığı Webinar Serisi'nin ilkinde gıda arzı tartışıldı. Webinarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, tarımın ülke ekonomisi için önemine değinerek, "Gıda arzı ve güvenliği ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu küresel salgın Kovid-19 sürecinde daha fazla öne çıktı. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve üç hafta üç ayrı konu başlığıyla hayata geçireceğimiz webinarla biz de ülkemiz tarımının gelecek 10 yılını masaya yatırıp, buradan elde edeceğimiz çıktıları raporlayarak katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.Etkinliğin özel oturumunda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki toplam ekilebilen tarım alanının dünyadaki tarım alanının iki katı olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Dünyada ekilen tarım alanı toplam tarım alanının yüzde 32'si iken Türkiye'de bu oran yüzde 61. Ülke olarak Avrupa'da 55.1 milyon küçükbaşla birinci, 18.7 milyon büyük başla ikinci sıradayız. Süt üretiminde ise üçüncüyüz. Tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz" dedi. Ülkelerin yükselişinin de çöküşünün de tarımla başladığını belirten Pakdemirli, "Türkiye bugün olduğu gibi yarın da gıda sorunu olmayan bir ülke olacak. Türkiye dünyada tarım ve orman konusunda lider ülkeler arasında yerini almaya devam edecek" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile verilen desteklerde muazzam bir artış görüldüğünü aktaran Pakdemirli, son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Bakanlığın bütçesinin yüzde 55'ini tarımsal desteklere ayırdığını anlatan Pakdemirli, "Tarımsal desteklerin bugün itibarıyla yüzde 77'si, yani 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Verdiğimiz destekler üretime ve tarımsal hasılaya büyük ivme kazandırdı. Son 2 yılda tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık" dedi. Pandemi süresinde hayata geçirilen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Bu dönemde pek çok ülkede market rafları boşalırken, ülkemizde perakende zincirlerinin yönlendirilmesiyle böyle tablolar görülmedi. Tarımsal üretim de kesintisiz devam etti" dedi.