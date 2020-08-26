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Dev zirvenin ikincisi başladı! Kırsal kalkınmada yeni yol haritasına katkı sağlayacak

ve tarafından düzenlenen ' Ormanın Geleceği Webinar Serisi'nin ikincisi bugün saat 11.00'da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştiren etkinlik, önümüzdeki 10 yılda ülke tarımının yol haritasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:05 Son Güncelleme: 26.8.2020 11:10 ABONE OL
Dev zirvenin ikincisi başladı! Kırsal kalkınmada yeni yol haritasına katkı sağlayacak

Online gerçekleştirilen webinar, www.tarimormanzirvesi.com adresinden takip edilebilecek. 'Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlığıyla düzenlenecek ikinci webinar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in özel oturumuyla başladı. Çin Tarım Üniversitesi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lixia Tang'in özel konuk olarak katılacağı ikinci oturumda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk'un moderatörlüğünde 'Tarımsal Ekosistemin Sürekliliğini Sağlamak için Türkiye'nin Yol Haritası' başlıklı panel düzenlenecek.

GENİŞ KATILIM OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi-Tarım ve Hayvancılıkta Dönüşüm, Kırsalda kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Arslan ve Atalık Tohum Sosyal Girişimcisi Nardane Kuşçu'nun panelist olarak yer alacağı etkinlikte tarımsal ekosistem masaya yatırılacak. Panelde, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Avrupa ve Orta Asya Merkezi Ülke Program Müdürü Dr. Taylan Kıymaz da bir özel oturum düzenleyecek.

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