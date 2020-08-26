Kırsal kalkınmanın yol haritası çıkarılıyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi'nin ikincisi bugün saat 11.00'da başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştiren etkinlik, önümüzdeki 10 yılda ülke tarımının yol haritasına katkı sağlamayı hedefliyor. Online gerçekleştirilecek olan webinar, ww.tarimormanzirvesi.com adresinden takip edilebilecek. 'Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlığıyla düzenlenecek ikinci webinar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in özel oturumuyla başlayacak. Çin Tarım Üniversitesi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lixia Tang'in özel konuk olarak katılacağı ikinci oturumda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk'un moderatörlüğünde 'Tarımsal Ekosistemin Sürekliliğini Sağlamak için Türkiye'nin Yol Haritası' başlıklı panel düzenlenecek.







GENİŞ KATILIM OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi-Tarım ve Hayvancılıkta Dönüşüm, Kırsalda kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Arslan ve Atalık Tohum Sosyal Girişimcisi Nardane Kuşçu'nun panelist olarak yer alacağı etkinlikte tarımsal ekosistem masaya yatırılacak. Panelde, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Avrupa ve Orta Asya Merkezi Ülke Program Müdürü Dr. Taylan Kıymaz da bir özel oturum düzenleyecek.

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