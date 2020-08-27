İsviçre'de asgari ücret ne kadar, kaç frank? İsviçre 2020 güncel asgari ücret fiyatları

İsviçre'de asgari ücret ne kadar? Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ekonomik olarak güçlü pozisyonda olan İsviçre'de asgari ücretin ne kadar olduğu sorusu, konuyu merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 yılı itibariyle asgari ücret İsviçre'de ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, İsviçre'de asgari ücret miktarı ve konuya ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, İsviçre asgari ücret miktarı...

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İSVİÇRE'DE ASGARİ ÜCRET

İsviçre asgari ücret ortalama olarak, 3.500 Frank civarındadır. Ortalama denilmesinin en önemli nedeni de İsviçre'nin kantonlardan oluşmasıdır.

İleri düzeyde bir sanayi altyapısı ve hizmet sektörünün geliştiği İsviçre'de tarımla uğraşan nüfus günümüzde % 4'ün altına düşmüştür. Buna karşın belli ürünlerin üretilmesi devlet(Bund) tarafından subvanse edilir. Tarım üretimi bölgelere göre farklılık gösterir. Ön Alpler, Alpler ve Jura'da hayvancılık ve süt üretimi, orta İsviçre'de tahıl, patates ve pancar, Doğu İsviçre ve Wallis'de meyve üretimi yapılır. Değişik bölgelerde şarapçılık da yaygındır. İhracatta birinci sırayı sert peynir türleri alır. (Emmental peyniri, Gravyer peyniri ve Sbrinz)

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