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SON DAKİKA bugün düşüşte! 2 Eylül 'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

hakkında son dakika hareketliliği piyasaların üçüncü işlem günü gerde kalırken de devam ediyor. Piyasalarının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen 'dan güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, bugün düşüş yaşadı ve 461 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş içerisinde bulunuyor. Peki, 2 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 18:39 Son Güncelleme: 2.9.2020 18:39 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Güncel ve canlı , piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanırken de son dakika hareketliliği içerisinde. Altının nabzının attığı yer olarak değerlendirilen 'dan güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün düşüş yaşadı ve 461 TL'den işlem görüyor. Herkesin bildiği üzere, Covid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 2 EYLÜL: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 2 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.076,90
  • Satış: 3.102,40

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.069,00
  • Satış: 3.115,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 460,94
  • Satış: 461,05

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.493,10
  • Satış: 1.520,60

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 748,80
  • Satış: 759,70

TAM ALTIN

  • Alış: 2.961,41
  • Satış: 3.020,18

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Yücel, Türkiye'nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkati çekerek "Madencilik alanında yıllık 25 milyar dolar, enerjide 40 milyar dolar dışa bağımlıyız. Bu yükten kurtulursak Türkiye, enerji ve madencilik alanında küresel bir oyuncu haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:

"2020'de 44 ton altın üretmeyi hedefliyoruz. Bunun parasal karşılığı 2,6 milyar dolardır. Bu hedef gerçekleşirse Türkiye'de madencilik üretiminde ekonomiye sağlanan katkıda altın madenciliği ilk sıraya yükselecek. İkinci sırada kömür, üçüncü sırada mermer yer alacak. Ne yazık ki yıllık altın ihtiyacımızın sadece yüzde 20'sini ülkemizde üretiyoruz. Oysa altın ihtiyacımızın tamamını ülkemizde üretecek potansiyele de, teknolojiye de, bilgi ve birikime de sahibiz."

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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