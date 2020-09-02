SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 2 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanırken de son dakika hareketliliği içerisinde. Altının nabzının attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün düşüş yaşadı ve 461 TL'den işlem görüyor. Herkesin bildiği üzere, Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 2 EYLÜL: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 2 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.