Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi'nin üçüncüsü başladı

"Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen webinar serisinin üçüncüsü Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla saat 11.00'de başladı.

“Para Dergisi tarafından düzenlenen “Tarım Ormanın Geleceği” webinar serisinin üçüncüsü başlıyor | Video

Hollanda Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan'ın da sunum yapacağı webinarda, "Geleceği Tarım Uygulamaları" paneli gerçekleştirilecek. Agtech Garage Brasil Kurucu Ortağı Marcelo P. de Carvalho'nun özel konuk olarak yer alacağı panelde, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Yaş Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, TFI ve TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Araz, BÜGEM Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil de geleceğin tarım uygulamaları hakkındaki görüşlerini paylaşacak. "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" fiziki ortamda İzmir'de gerçekleştirilecek toplantıyla son bulacak.

Webinara www.tarimormanzirvesi. com adresinden canlı olarak katılım mümkün olacak.

İZMİR'DE ÖDÜL VERİLECEK

"TARIM Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında iki önemli ödül de sahiplerini bulacak. "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ve "Genç Topraklar" ödülleriyle ilgili olarak ilk duyuru 19 Ağustos'ta yapıldı ve 10 işletmeye verilecek ödül için başvurular alınmaya başlandı. Tarım girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği verilecek.