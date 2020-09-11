İspanya artık yeni stratejik ortak

Dünyada hem nüfus yapısı, hem coğrafi özellikleri hem de ekonomik altyapısı Türkiye'ye en çok benzeyen ülkelerden biri de İspanya. Turizm, teksti ve otomotiv gibi birçok alanda benzerlikler var. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya göre dünyanın 14'üncü Avrupa Birliği'nin ise beşinci büyük ekonomisi olan İspanya ile ilişkiler her zaman iyi oldu. İspanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret partnerlerinden biri. Ayrıca yatırımda da İspanya yine Türkiye ekonomisinde en büyük oyunculardan. 2019 yılında İspanya'yla Türkiye ikili ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 9.92 oranında azalarak 11 milyar 891 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kovid-19'un etkilediği 2020'de ise Ocak- Temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı 4 milyar 912 milyon dolar olurken ithalat ise 2 milyar 579 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplamda ticaret hacmi de 7.5 milyar dolara geldi. Yılın geri kalanında bu hacmin daha da yükseleceğine ise kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye, İspanya'nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında Çin'den sonra ikinci sırada. Ayrıca, İspanya'nın Çin ve ABD'den sonra Avrupa Birliği dışındaki en büyük üçüncü tedarikçisi Türkiye oldu. Türkiye ise İspanya'nın ABD, Fas ve Çin'den sonra AB ülkeleri dışındaki en büyük dördüncü ihracat pazarı. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri, demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve aksesuarları. Ayrıca giyim eşyası ve aksesuarı, demir ve çelik, makine, mekanik aletler de ana ihraç kalemleri. Başlıca ithal ürünler ise otomobil, plastik mamulleri, elektrikli makineler, makine ve mekanik aletler. İspanya önemli petrol ve gaz kaynaklarına sahip olmamakla birlikte Batı Avrupa'nın mineral doğal kaynaklar açısından en zengin ülkesi. Demir-dışı ve kıymetli metal üretiminde Avrupa'nın en önemli üreticisi.775 civarında İspanyol firmasının Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının düzeyi 9.52 milyar euro. İspanya'da hâlihazırda yatırımcı Türk firmalarının sayısı ise 85. Türk Hava Yolları, Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga ve Bilbao olmak üzere beş ayrı noktaya doğrudan sefer düzenliyor. Yaz dönemlerinde sefer frekansları artarken, Pegausus Havayolları'nın da Madrid ve Barselona'ya tarifeli seferleri var.TÜRKİYE ve İspanya arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) de kuruldu. Temmuz ayında karşılıklı imzaları atılan anlaşmada iki ülkenin etkin olduğu coğrafyalarda karşılıklı iş birliği alanlarını geliştirmesi gerektiğine vurgu yapıldı. JETCO mekanizması kapsamında karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde ortak çalışma, kültür, turizm, tarım, ulaştırma, bilim ve teknoloji, eğitim alanlarında iş birliği konuları ele alınacak. İspanya tarafından ise iki ülkenin sağlık ve turizm alanında iş birliği yapabileceğine işaret edildi. Turizmde ürün ve müşteri çalışmaları, ticaret ve yatırım alanlarını geliştirme kilit konular olacak.