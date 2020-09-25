Pandemi öncesine dönüş

Hükümetin aldığı önlemler ve kamu bankalarının finansman desteğiyle, dünya ekonomisini felç eden pandemi krizinde ikinci çeyrekte en az küçülen ülkelerden olan Türkiye'de mayısla birlikte başlayan güçlü toparlanma belirginleşti. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi PMI'dan, güven endekslerine kadar tüm verilere yansıyan güçlü toparlanma, kapasite kullanım oranında da pandemi öncesi seviyelere dönülüdüğünü ortaya koydu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) eylülde yüzde 74.6'ya çıkarak, pandemi öncesi seviyelerine yaklaştı. Kapasite kullanım oranı, eylülde ağustosa göre 1.3 puan arttı.Yıla yüzde 75.5 seviyelerinden başlayan kapasite kullanım oranı, salgın nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerle nisanda yüzde 61.6'ya kadar geriledi. Alınan önlemler ve reel sektörü destekleyici adımlarla kapasite kullanım oranı altı ay üst üste artış gösterdi. Böylece kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74.6 ile salgın öncesi dönemdeki yüzde 75-76 seviyelerine yaklaştı. Eylülde 6 ayın zirvesine çıkan kapasite kullanım oranında nisandan bu yana yüzde 21'lik artış oldu. Analistler ekonomide, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sık sık dile getirdiği V tipi toparlanmanın gerçekleştiğini ve üçüncü çeyrekte en az yüzde 3 büyümenin olacağını ifade etti.Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise eylülde 105.3 seviyesinde gerçekleşti. Salgın nedeniyle belirsizliğin arttığı bir ortamda nisan ayında 66.8 seviyesine kadar gerileyen RKGE, ağustosta 106.2 ile salgın öncesi dönem seviyelerine ulaşmıştı. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de eylülde 105.2'den 105.7'ye çıktı. Reel kesim güven endeksinin ikinci çeyrekte 78.8'e inen ortalaması, üçüncü çeyrekte 104.1'e yükseldi.KAPASİTE kullanım oranına ilişkin veriyi sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son verilerin olumlu gelmeye devam ettiğine dikkat çekti. Bakan Albayrak, "Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.