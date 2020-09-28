Ekonomide yeni yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "büyüme ve istihdam" odaklı 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) yarın açıklıyor. İlk YEP "kur atakları sonrası dengelenmeyi" sağlarken yeni program da pandemi sonrası dengelenmeyi hedefliyor. Program, "üreten, büyüyen, istihdam yaratan, adil paylaşan, güçlü Türkiye'nin" yol haritası olacak.



GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Programda sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de sağlıklı zemine oturtulacağı bir dönem olacak. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Yapılan çalışmalarda 2021'de gerek baz etkisi, gerekse Türkiye ve dünyada salgın sonrası oluşacak ekonomik aktivite artışı nedeniyle güçlü bir büyümenin yaşanacağı beklentisi ön plana çıkıyor.



BÜTÇE ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da yürürlüğe girecek. Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de ilan edilecek. Bütçe yasa teklifinin 17 Ekim'de Meclis'e sunulması öngörülüyor. Yeni hükümet sisteminin üçüncü bütçesi Genel Kurul görüşmelerinin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Gelecek yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

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