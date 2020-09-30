Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika canlı ve güncel altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında kendine yer buluyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları, hafta ortasında hareketli bir grafik çizerken, gelen bilgiler doğrultusunda yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, '1 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere, Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

1 GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.