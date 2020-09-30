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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

Haberi: 'dan güncel ve canlı ! 1 Gram, tam, , cumhuriyet ve fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

son dönemde sürdürdüğü hareketli grafiğine devam ederken, ’dan gelen bilgileri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Hafta ortasında altının nasıl bir seyir izleyeceğini merak eden yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren, ‘1 ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah saatlerinde altının gram fiyatı ve çeyrek atın düşüş içerisinde başlarken, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında ise yükselme eğilimi bulunuyor. Peki, 30 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 29 Eylül , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 07:16 Son Güncelleme: 30.9.2020 07:16 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

'dan gelen canlı ve güncel küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında kendine yer buluyor. Gram ve fiyatları, hafta ortasında hareketli bir grafik çizerken, gelen bilgiler doğrultusunda yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, '1 ve çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere, Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

1 GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.165,30

Satış: 3.179,50

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.201,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 475,19

Satış: 475,12

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.543,30

Satış: 1.555,10

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 772,90

Satış: 778,50

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.045,79

Satış: 3.105,90

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?

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Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 1 Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Eylül bugün ne kadar?
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