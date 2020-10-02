Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, son dönemde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ana gündem maddesi oluyor. Bu noktada, piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı sabah saatlerine düşüş ile başlarken, öğlene doğru ufak bir yükselme ile 476 lira civarına geldi. Koronavirüsün getirdiği etki altın fiyatlarındaki rekor artışın nedeni oldu. Peki, 2 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarında koronavirüs kaynaklı aylardır süregelen bir hareketlilik söz konusu. Hal böyleyken, vatandaşlar 'çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?' sorusu merak konusu oluyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ortası itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 2 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.