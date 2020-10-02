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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

: ’dan güncel ve canlı : 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, ve fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları ise, gündemin en önemli konuları arasında yer buluyor. Gram altın bugün ufak bir yükseliş ile başladı ve şu anda 476 lira civarında bulunuyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da bir dalgalanma yaşıyor. Peki, 2 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte Kapalıçarşı’dan gelen güncel 2 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları

Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

, son dönemde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ana gündem maddesi oluyor. Bu noktada, piyasaların kalbinin attığı 'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı sabah saatlerine düşüş ile başlarken, öğlene doğru ufak bir yükselme ile 476 lira civarına geldi. Koronavirüsün getirdiği etki altın fiyatlarındaki rekor artışın nedeni oldu. Peki, 2 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarında koronavirüs kaynaklı aylardır süregelen bir hareketlilik söz konusu. Hal böyleyken, vatandaşlar 'çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?' sorusu merak konusu oluyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ortası itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 2 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.141,70

Satış: 3.163,60

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.142,00

Satış: 3.190,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 471,82

Satış: 471,93

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.532,30

Satış: 1.547,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 767,30

Satış: 774,80

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.030,55

Satış: 3.090,38

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

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Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ekim Gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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