SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı...
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL‘ye yaklaştık." açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:40Son Güncelleme: 13.10.2020 09:56ABONE OL
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." açıklamasında bulundu.
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SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı...