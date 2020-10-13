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SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , " kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL‘ye yaklaştık." açıklamasında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:40 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:56 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı...
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