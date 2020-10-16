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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın müjdesi öncesi heyecanlandıran paylaşım: Kazdık, bulduk!

Başkan 'ın yarın açıklayacağı yeni öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Bakan Dönmez, Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:15 Son Güncelleme: 16.10.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın müjdesi öncesi heyecanlandıran paylaşım: Kazdık, bulduk!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı tarafından Karadeniz'e uğurlanması yer aldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın müjdesi öncesi heyecanlandıran paylaşım: Kazdık, bulduk!

Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması da yer aldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın müjdesi öncesi heyecanlandıran paylaşım: Kazdık, bulduk!

Başkan Erdoğan, "Kanuni bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıkacak. Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih'in keşfettiği haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız."

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın müjdesi öncesi heyecanlandıran paylaşım: Kazdık, bulduk!

"Ülkenin çıkarları ile alakalı konularda muhalefetten biraz vicdan bekliyorum. Muhalefetten konuşanların hezeyan noktasına ulaşan açıklamalarına gerekli cevap veriliyor. Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi artık birleşmiştir.Geniş kapsamlı bir anlayışla teşkilatlarımızı oluşturmalıyız." demişti.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın müjdesi öncesi heyecanlandıran paylaşım: Kazdık, bulduk!
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