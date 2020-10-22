Son Dakika Haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

Altın fiyatları, corona virüs salgınının erken dönemlerinde başladığı yukarı yönlü seyrini zaman zaman değiştiriyor. Güvenli liman alımları ile yükselişe geçen altın fiyatları, her gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları, günün en çok merak edilenleri arasında yer alırken, haftalık ve aylık bazda değişimleri gösteren grafikler de altın fiyatları ile ilgili fikir sahibi olunmasını sağlıyor .Peki, 22 Ekim Perşembe tarihli Kapalıçarşı tam, yarım, gram, ata, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgileri, anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabını bulabilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 3.207,10
Satış: 3.233,10
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.213,00
Satış: 3.261,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.565,10
Satış: 1.581,60
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ÇEYREK ALTIN
Alış: 782, 60
Satış: 789,10
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TAM ALTIN
Alış: 3.084,84
Satış: 3.144,52
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22 AYAR BİLEZİK
Alış: 435,97
Satış: 452,83