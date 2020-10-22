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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

Son Dakika Haberi | bugün ne kadar, kaç TL? çeyrek, ata, fiyatları ve grafikleri

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Günlük canlı altın fiyatlarının yanı sıra haftalık değişim grafikleri de merak konusu oluyor. , yarım, Ata, gram ve .eyrel altın, alış satışlarda en çok tercih edilen türler arasında yer alıyor. Peki, 22 Ekim 2020 tarihli ne kadar? Tam, yarım, gram, ata ve fiyatları bu başlık altında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:59 Son Güncelleme: 22.10.2020 08:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi |Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

, corona virüs salgınının erken dönemlerinde başladığı yukarı yönlü seyrini zaman zaman değiştiriyor. Güvenli liman alımları ile yükselişe geçen altın fiyatları, her gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. altın alış ve satış fiyatları, günün en çok merak edilenleri arasında yer alırken, haftalık ve aylık bazda değişimleri gösteren grafikler de altın fiyatları ile ilgili fikir sahibi olunmasını sağlıyor .Peki, 22 Ekim Perşembe tarihli Kapalıçarşı , yarım, gram, ata, Cumhuriyet ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (22 EKİM PERŞEMBE 2020)

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgileri, anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabını bulabilirsiniz…

Son Dakika Haberi |Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

ATA ALTIN

Alış: 3.207,10

Satış: 3.233,10

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.213,00

Satış: 3.261,00

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Son Dakika Haberi |Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

GRAM ALTIN

Alış: 483,01

Satış: 483,12

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Son Dakika Haberi |Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

YARIM ALTIN

Alış: 1.565,10

Satış: 1.581,60

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 782, 60

Satış: 789,10

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Son Dakika Haberi |Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri

TAM ALTIN

Alış: 3.084,84

Satış: 3.144,52

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22 AYAR BİLEZİK

Alış: 435,97

Satış: 452,83

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Son Dakika Haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek, ata, gram altın fiyatları ve grafikleri
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