Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! İşte vergi borcu yapılandırmasında detaylar...

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklfininin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

PEŞİN ÖDEME YAPILIRSA FAİZLER SİLİNECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.

TAKSİTLER İKİ AYDA BİR ÖDENECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili Komisyon Başkanlığı'na bir kanun teklifi sunacaklarını söyleyerek, "Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar. Burada kanun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı var. Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar ödeme yapılırsa Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi gecikme faizi silinecek. " dedi.

Muş, "Gümrük Vergisi faizi ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları yapılandırma kapsamında. İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021. Sosyal Güvenlik primleri, cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına aldığımız borçlardan bir tanesi. İl Özel İdareleri'ne olan borçlar kapsama alınıyor. Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, katılım payları zam ve faizleri yapılandırma kapsamına alınan diğer borçlar. Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarına ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor" ifadelerini kullandı.