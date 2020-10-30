Pandemi sürecinde Aydın'a 386 milyon TL destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Korona virüs döneminde vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bakanlığın, Sosyal Koruma Kalkanı desteği kapsamında bugüne kadar Aydın'a yapılan ödeme miktarları açıklandı. Pandemi döneminin başladığı dönemden bu yana Aydın'a toplamda 386 milyon 372 bin 557 TL destek sağlanarak verildi.



İl genelinde, Sosyal Destek Programı kapsamında, birinci fazda 26 bin 386, ikinci fazda 33 bin 631 ve üçüncü fazda 30 bin 335 kişi olmak üzere toplamda 90 milyon 352 bin TL ödeme yapıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nda 23 bin 291 haneye 23 milyon 291 bin TL, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 30 bin 86 çalışana 160 milyon 306 bin 108 TL, Nakdi Ücret Desteği ile 21 bin 183 çalışana 54 milyon 416 bin 881 TL, İşsizlik Ödeneği ile 10 bin 618 kişiye 46 milyon 228 bin 167 TL'lik ödeme yapıldı. Ayrıca Normalleşme Desteği programı ile 14 bin 868 çalışana 11 milyon 778 bin 401 TL ödendi.

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