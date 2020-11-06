Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Bu sorunun yanıtı piyasalarda haftanın son işlem günü içinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta ani iniş ve çıkış gözlemlenen sarı metale yoğun ilgi devam ediyor. Özellikle iyi bir yatırım aracı olarak görülen gram altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Peki Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!
Gram altın fiyatı, piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileriyle takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, 6 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilirsiniz. İşte gram altın fiyatında son durum
Gram altın fiyatı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 12.45 itibariyle alış 531,9520 TL iken, satış 532,0250 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN ALIŞ: 531,9520
GRAM ALTIN SATIŞ: 532,0250