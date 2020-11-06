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fiyatı bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları hareketliliği haftanın son gününde de devam ediyor. Aynı şekilde en çok tercih edilen bir numaralı birikim aracı olarak fiyatı dikkat çekiyor. 6 Kasım bugün 531,9250 TL’den işlem görmeye başladı. Peki ? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!

Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:46 ABONE OL
Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!

fiyatı bugün ne kadar oldu? Bu sorunun yanıtı piyasalarda haftanın son işlem günü içinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta ani iniş ve çıkış gözlemlenen sarı metale yoğun ilgi devam ediyor. Özellikle iyi bir yatırım aracı olarak görülen ve satış fiyatları merak ediliyor. Peki bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU? 6 KASIM 2020

Gram altın fiyatı, piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileriyle takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, 6 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilirsiniz. İşte gram altın fiyatında son durum

Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU? 6 KASIM 2020 GRAM ALTIN CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI!

fiyatı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 12.45 itibariyle alış 531,9520 TL iken, satış 532,0250 TL'den işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!

GRAM ALTIN ALIŞ: 531,9520

GRAM ALTIN SATIŞ: 532,0250

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Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Gram altın canlı alış satış fiyatı!
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