Son dakika çeyrek altın fiyatları 18 Kasım canlı ve güncel rakamlar: Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte alış ve satış fiyatları

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika çeyrek altın fiyatları tüm Türkiye'de yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ederken son günlerde ani iniş ve çıkış yaşayan sarı metale yoğun ilgi devam ediyor. Öte yandan altının çeyrek fiyatı 760 TL bandında işlem görüyor. Yatırımı bu yönde gerçekleştirmek isteyenler haberimizden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir. Peki, Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 18 Kasım 2020 çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Geçtiğimiz aylarda hareketliliğini sürdüren sarı metalin alış ve satış fiyatı gün içinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Öte yandan gün içerisinde Çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusuna güncel yanıt araştırılıyor. Bu kapsamda haberimizin devamından tüm gelişmelere canlı rakamlarla ulaşabilirsiniz…
Çeyrek altın, altın çeşitleri arasında en bilinen ve sıkça kullanılan türlerden bir tanesidir. Gram altın ile birlikte en çok kullanılan altın türlerinden olup hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Altın; yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element olup sarı rengi ise asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özelliklere sahiptir.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 760,50
SATIŞ: 772,70